Вратарь Кочетков перешёл из «Дизеля» в ХК «Сочи»

Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи» подписал контракт голкипером «Дизеля» Иваном Кочетковым. Об этом информирует официальный сайт клуба из Высшей хоккейной лиги из Пензы. Соглашение между игроком и командой КХЛ носит двусторонний характер.

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Отмечается также, что при определённых условиях 18-летний Кочетков может вернуться в «Дизель» в рамках партнёрского договора клуба с ХК «Сочи». В минувшем сезоне Кочетков дебютировал в ВХЛ, сыграл восемь матчей, отразил 91,8 % бросков и пропустил 2,24 гола за игру.