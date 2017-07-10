ЦСКА отбыл на сбор в Финляндию

Московский хоккейный клуб ЦСКА отправился на свой первый тренировочный сбор в межсезонье. Об этом сообщается в официальном «твиттере» московской команды Континентальной хоккейной лиги.

Первый зарубежный сбор «армейцев» пройдёт в финском Рованиеми. Туда команда доберётся из Хельсинки, куда вылетела из Москвы. Сообщается также, что в рамках подготовки к 10-му сезону КХЛ в Финляндии ЦСКА пробудет вплоть до 24 июля.

Фото доступны в официальном «твиттере» московской команды Континентальной хоккейной лиги.