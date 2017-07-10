«Авангард» провёл свою первую ледовую тренировку в межсезонье

Хоккеисты «Авангарда» провели ледовое занятие. Об этом омский клуб Континентальной хоккейной лиги сообщает в своём «твиттере». Размещены фото и видео. «Авангарду» предстоит сбор в Германии.

По итогам сезона-2016/17 омская команда вылетела во втором раунде плей-офф. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 «Авангард» занял второе место в Восточной конференции.

Эверберг: хочу как можно скорее начать тренировки с «Авангардом»

Также фото доступны в официальном «твиттере» омского клуба.

Также видео доступно в официальном «твиттере» омского клуба Континентальной хоккейной лиги.