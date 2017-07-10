«Фрибур» планирует заменить вернувшегося в НХЛ вратаря Берра легионером

«Фрибур» планирует заменить покинувшего команду Рета Берра вратарём-легионером. Об этом информирует Swiss Hockey. Хоккеист пополнил состав швейцарской команды в межсезонье, однако получил предложение из «Анахайм Дакс» и принял решение вернуться в НХЛ.

В завершившемся сезоне Национальной хоккейной лиге Берра, летом выменянный «Флоридой Пантерз» у «Колорадо Эвеланш», выступал главным образом в АХЛ. Это его четвёртый сезон в Северной Америке, ранее он выступал за «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш», проведя в НХЛ в общей сложности 64 матча.