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«Миннесота» переподписала контракт с форвардом Гэбриелом

11 июля 2017, вторник. 00:37. Хоккей

Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Чак Флетчер объявил о переподписании соглашения с нападающим Кёртисом Гэбриелом, который в это межсезонье получил статус ограниченно свободного агента. По новому однолетнему двустороннему контракту Кёртис получит $ 715 тыс. в случае выступлений в НХЛ, и $ 70 тыс. – если будет играть в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Гэбриел провёл в составе «Миннесоты» 13 матчей в НХЛ, в которых отдал 1 результативную передачу и отбыл 29 минут штрафа. В АХЛ за «Айова Уайлд» Кёртис сыграл в 49 встречах и набрал 10 очков по системе «гол+пас» (8+2).

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Источник: Официальный сайт "Миннесоты Уайлд" Сообщить об ошибке
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