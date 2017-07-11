Вудкрофт покинул сборную Беларуси, контракт с тренером расторгнут

Федерация хоккея Беларуси по соглашению сторон расторгла контракт с ассистентом главного тренера национальной сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом. Об этом информирует официальный сайт ФХРБ.

Какие задачи будет решать минское «Динамо»? КХЛ стоит задуматься Минское «Динамо» отказывается от легионеров, и становится непонятно, какие цели сможет и намерена решать команда в следующем сезоне.

В прошлом сезоне специалист также возглавлял базовый клуб сборной — минское «Динамо». Команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и в первом раунде плей-офф уступила «Локомотиву». Ранее Вудкрофт покинул команду КХЛ, его место занял Горди Дуайер.