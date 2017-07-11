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Дуайер: минское «Динамо» будет играть жёстко, но в тафгае нет смысла

11 июля 2017, вторник. 13:28. Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о текущей работе и вариантах усиления состава.

Дуайер: «Динамо» — оптимальный вариант, планируем привлечь хороших легионеров

«Мне у вас очень нравится. Видно, что в Минске есть хоккейное сообщество, условия созданы просто замечательные. Не сомневаюсь, что переход в «Динамо» — правильный шаг. Сейчас только начало подготовки, поэтому выводы делать рановато. Но видно, что игроки хотят себя сразу показать. Они сразу включились в работу, показали хороший темп на тренировке. Думаю, они также очень рады старту сезона. Мы будем играть быстро и показывать силовой хоккей. В лиге очень много мастеровитых команд, и, чтобы бороться с ними, нужно играть жёстко и быстро. Думаю, болельщикам такой хоккей придётся по душе. Нужен ли минскому «Динамо» тафгай? Мы определённо будем играть жёстко, будем применять силовую борьбу. Но за последние годы хоккей немного изменился. Когда я играл, тафгаи были популярны, а сейчас в них просто нет смысла.

Поиск легионеров? Процесс продолжается, и мне сложно делать какие-то заявления, так как я только начал знакомиться с командой. Сейчас мы присматриваемся к возможным новичкам и анализируем, кто может помочь нам. Переговоры уже идут, кто-то наверняка присоединится к «Динамо» до начала сезона. Постараемся подписать максимально хороших игроков. Роб Клинкхаммер прилетит на выходных. После долгого сезона у Роба накопилось много дел. Определённо ему нужно время, чтобы со всем разобраться. Мы с нетерпением его ждём.

Вратарская линия нуждается в усилении? Конечно, это одна из позиций, на которую мы ищем нового игрока. После ухода Скривенса в «Салават Юлаев» возникла необходимость искать нового голкипера. Сейчас клуб рассматривает несколько отличных кандидатур. Думаю, в скором времени мы сделаем выбор.

Гаврус продолжает восстанавливаться после травмы, полученной ещё в прошлом сезоне. Скоро Артур присоединится к общей группе. Также небольшое повреждение получил защитник Богдан Зозон», — цитирует тренера sport.tut.by.

Сергей Стась и Константин Кольцов будут помогать Дуайеру в минском «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Минск Бен Скривенс Горди Дуайер
Новости. Хоккей
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