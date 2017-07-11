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Утверждён состав участников чемпионата ВХЛ

11 июля 2017, вторник. 14:25. Хоккей

Федерация хоккея России утвердила состав участников Всероссийского соревнования по хоккею — «Чемпионат Высшей хоккейной лиги» сезона-2017/18. В новом сезоне выступят 27 клубов.

Хоккейные клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в турнире. Хоккейные клубы «Ариада-НХ» (Волжск), «Динамо» (Балашиха), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь) не выступят в следующем сезоне.

Полностью состав участников чемпионата ВХЛ сезона-2017/18 выглядит так:

1. «Барс» (Казань)

2. «Буран» (Воронеж)

3. «Горняк» (Учалы)

4. «Дизель» (Пенза)

5. «Динамо» (Санкт-Петербург)

6. «Ермак» (Ангарск)

7. «Зауралье» (Курган)

8. «Звезда» (Чехов)

9. «Ижсталь» (Ижевск)

10. «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин)

11. «Металлург» (Новокузнецк)

12. «Молот-Прикамье» (Пермь)

13. «Нефтяник» (Альметьевск)

14. «Рубин» (Тюмень)

15. «Сарыарка» (Караганда)

16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

17. «Сокол» (Красноярск)

18. «Спутник» (Нижний Тагил)

19. «Торос» (Нефтекамск)

20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

21. ХК «Рязань» (Рязань)

22. ХК «Саров» (Саров)

23. «Химик» (Воскресенск)

24. «Цен Тоу» (Цзилинь)

25. ЦСК ВВС (Самара)

26. «Челмет» (Челябинск)

27. «Южный Урал» (Орск)

«С появлением двух китайских клубов чемпионат Высшей хоккейной лиги выходит на серьёзный международный уровень. Лига молодеет, что благоприятно сказывается на подготовке кадров для КХЛ, появлении большего числа профессиональных хоккеистов высокого уровня. В следующем сезоне мы будем делать всё возможное, чтобы чемпионат был ещё более интересным, непредсказуемым, а финансовое положение клубов – более устойчивым», — сказал председатель организационного комитета ВХЛ Дмитрий Курбатов.

ТХК не выступит в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дмитрий Курбатов ВХЛ
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