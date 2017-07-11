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Гомоляко: Ягр не нужен «Авангарду», ему уже 45, давайте ещё Бобби Халла позовём

11 июля 2017, вторник. 18:00. Хоккей

Чемпион России, бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением о селекции омского «Авангарда», а также заявил, что не видит необходимости в приглашении Яромира Ягра в команду.

«Авангард» не рассматривает возвращение в клуб Яромира Ягра

«Я думаю, что Омск очень хорошо поработал в этом году в плане селекции. В том сезоне они были фаворитами на Востоке, но немножко у них не получилось. В этом году конкуренция будет серьёзная, и «Авангард» будет претендовать на высокие места. Нужен ли Ягр «Авангарду», пусть даже в роли помощника главного тренера? Помощник тренера – это уже не игрок.

Я не считаю, что он в 45 лет должен играть в нашей лиге. В «Авангарде» и в любом другом клубе есть хорошие ребята, которые могут поработать в раздевалке. Не надо нашу лигу делать пенсионерской. Давайте ещё Бобби Халла позовём. Когда он приезжал в прошлый раз, он был в расцвете сил, а сейчас ему уже 45. Не должно у нас быть таких игроков. В КХЛ достаточно хоккеистов, которые могут в раздевалке наставниками побыть, и при этом они не хуже Ягра выглядят», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард Сергей Гомоляко Яромир Ягр
Новости. Хоккей
11 июля 2017, вторник
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