Рекки сменил Токкета на посту ассистента главного тренера «Питтсбурга»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд объявил о назначении Марка Рекки на пост ассистента главного тренера команды Майка Салливана, сообщает официальный сайт клуба.



В этой должности Рекки сменит Рика Токкета, который чуть ранее подписал четырёхлетний контракт с «Аризона Койотс» в качестве главного тренера.



«Я хочу поблагодарить Рика Токкета за его неоценимый взнос в нашу команду за последние три года. Рик проделал для нас отличную работу, и мы желаем ему всего самого хорошего. Марк Рекки станет отличным дополнением к нашему тренерскому штабу. Его невероятное знание игры, а также опыт работы в нашей организации сделают переход незаметным», — прокомментировал назначение Рутерфорд.

Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года