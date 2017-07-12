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Салливан: для замены Токкета не вижу лучшей кандидатуры, чем Рекки

12 июля 2017, среда. 00:09. Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал замену его ассистента Рика Токкета, который ушёл на должность наставника «Аризона Койотс», на Марка Рекки.

«Мы думаем, что замена Токкета на Рекки пройдёт безболезненно. Марк тренировал много ребят нашей команды, так что всё пройдёт естественно. Токкет — отличный тренер и прекрасный человек, его будет сложно заменить, но я не вижу лучшей кандидатуры, чем Рекки, чтобы сделать это. У нас с Токкетом были особенные отношения, они длились на протяжении многих лет, и я взволнован его уходом. Что же касается Рекки, то у него большой кредит доверия благодаря его отличной карьере игрока. Уже сейчас наши хоккеисты очень его уважают», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга».

Рекки сменил Токкета на посту ассистента главного тренера «Питтсбурга»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Майк Салливан
Новости. Хоккей
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