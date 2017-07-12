Степанов: считаю, что минское «Динамо» преобразится

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера Горди Дуайера.

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«Прошло только несколько тренировок. Понятно, что будет интересно поработать. Много интересного и нового, думаю, мы узнаем. Команда тоже, считаю, преобразится — у каждого тренера свой стиль. И вот сейчас потихоньку мы будем искать взаимодействие, слушать внимательно и выполнять всё, что требуется», — рассказал хоккеист.

Также Степанов отметил, что команда пребывает в отличном настроении и соскучилась по тренировкам на льду. При этом, по мнению форварда, игрокам есть ещё над чем работать.