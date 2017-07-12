Быков: тренер сборной не тренирует хоккеиста, а даёт поддержку и подпитку

Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков высказался о развитии карьеры Александра Радулова и Ильи Ковальчука, а также прокомментировал отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду.

Быков: даже если не получится в НХЛ, Шипачёв будет спокоен, что попытался

«Я всегда рад за всех наших ребят, добивающихся успехов. Тем более когда речь идёт о Саше, от работы с которым и в сборной, и в «Салавате Юлаеве» у меня до сих пор остаются самые позитивные впечатления. Думаю, своей игрой Радулов заслужил этот контракт. У него по-прежнему есть амбиции и желание подтверждать свой высокий уровень в каждом матче, поэтому переход в «Даллас» станет для Радулова новым вызовом.

Я всегда говорил, что не могу предъявить претензии к Илье Ковальчуку по отношению к делу, желанию биться за команду, добиваться успеха. В безволии его никогда не мог упрекнуть. Просто у всех могут быть периоды, когда шайба не идёт в ворота, когда происходят серии ошибок. Это нужно перетерпеть.

Думаю, что из любых обстоятельств можно извлечь пользу и для себя, и для болельщиков. Принижать уровень хоккеистов, выступающих в КХЛ и европейских национальных чемпионатах, не нужно. Теперь у нас появится возможность увидеть множество новых лиц на ОИ. Вспоминаю, как Сергей Бобровский сыграл первый матч за национальную команду против Италии. Нас тогда отругали за это в федерации, в частности Борис Александрович Майоров. Говорили, что молодые должны играть в каких-то финалах молодёжных соревнований. А мы везли их поиграть со взрослыми ребятами, почувствовать, что это такое — национальная команда. Тогда Бобровский сделал несколько ошибок, но мы его поддержали. Это же был его дебют. Мне нравится, когда ребята самореализуются. Потому что тренер сборной не может сказать, что тренирует хоккеиста. Он ему даёт поддержку и подпитку к тому потенциалу, который у игрока уже есть. Я уверен, что наши ребята точно сделают всё, чтобы добиться успешного результата в Корее и сделать турнир интересным. Конкуренция за место в сборной будет очень серьёзная», — цитирует Быкова газета «Известия».