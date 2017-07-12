Рустем Нефёдов вошёл в тренерский штаб «Кузни»

В тренерский штаб новичка ВХЛ новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» вошёл ещё один специалист. Подписан контракт с Рустемом Нефёдовым, который будет отвечать за общефизическую подготовку игроков команды. Он уже приступил к работе в «Металлурге».



Нефёдов входил в тренерский штаб Германа Титова в московском «Спартаке». До этого на протяжении двух сезонов работал в «Автомобилисте», который возглавлял Анатолий Емелин. Также он персонально занимался с футболистами, работал в мини-футболе, проводил и разрабатывал индивидуальные графики тренировок для хоккеистов, выступающих в КХЛ.

Новокузнецкий «Металлург» подписал 9 игроков