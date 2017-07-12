КХЛ готова к наложению финала Кубка Гагарина с ЮЧМ

Континентальная хоккейная лига готова к наложению финала Кубка Гагарина с проведением юниорского чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске. Старт ЮЧМ намечен на 19 апреля, а заключительная встреча финала может состояться 26 апреля.

«Мы готовы к этому, что во время плей-офф может быть наложение, будем смотреть уже по факту», — передаёт слова руководителя департамента по проведению соревнований Сергея Козлова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.