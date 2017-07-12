Величкин: календарь лучше сделать было невозможно

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о календаре на предстоящий сезон.

«После получения первоначального варианта календаря мы очень плотно работали с представителями КХЛ, и все отмеченные нами недостатки были исправлены. И в плане ритмичности, и в плане оптимизации, и в плане логистики передвижения. Команда ведь не может по семь-восемь матчей играть в гостях или дома. На выезде это противоестественно тяжело, а дома это плохо для болельщиков. Людям, которые семьями ходят на матчи, никакой зарплаты не хватит, чтобы выдать серию из восьми посещений за месяц. Окончательный вариант календаря оказался удовлетворительным, и я благодарен, что все наши замечания были приняты и переработаны. Вообще, мне очень нравится, как лига в этом сезоне отработала по календарю. Большое спасибо Георгию Кобылянскому, Олегу Петрову, Сергею Козлову. Маленькое замечание – на следующий год надо делать сроки публикации календаря чуть пораньше.

Будь это простой год, не олимпийский, мы бы, возможно, вносили ещё какие-то поправки. Но ведь есть и чемпионат мира достаточно ранний, который зажимает нас в рамки короткого плей-офф, и огромный перерыв до Олимпийских игр, и Еврохоккейтуры, которые будут продолжать идти. Так что могу сказать субъективное мнение от своего клуба: с учётом всего этого календарь лучше сделать было невозможно», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.