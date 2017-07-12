Шуневич: задачей-минимум для «Динамо» Мн станет выход в плей-офф

Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился с тренерским штабом. Игорь Шуневич обсудил с Горди Дуайером и его помощниками ход предсезонной подготовки, а также поставил команде задачи на предстоящий сезон.

«Мы не можем опустить планку ниже той, которую нам удалось взять в прошлом сезоне. Это значит, что задачей-минимум для «Динамо» станет выход в плей-офф. Команда должна не просто давать результат, но показывать такую игру, которая бы нравилась людям, притягивала бы их на арену, как магнит. Хотелось бы увидеть стабильность в исполнении «Динамо». Не снимаем с себя задачи и готовить молодых хоккеистов.

Селекционная кампания не только не завершена – она в самом разгаре. Мы ведём плотные переговоры по игрокам практически на все позиции. Думаю, в скором времени состав укрепят именитые легионеры. Понимая, что без помощи иностранных игроков нам трудно будет достичь поставленных задач, мы начинали работать в межсезонье с формулой «3+1». Не забывайте, что «Динамо» остаётся базовым клубом сборной, и мы должны также помогать развитию отечественного хоккея. Вообще, легионерская формула – не догма.

Мы не планировали разрывать контракт с Вудкрофтом, рассчитывали, что он доработает оставшиеся два года, выполнит свою программу, о которой он так много говорил. Однако вскоре узнали, что Крэйг ведёт переговоры за нашей спиной со швейцарским клубом. Безусловно, этот поступок Вудкрофта поставил нас в состояние цейтнота. Горди Дуайер – это серьёзный, квалифицированный специалист. Я бы также обратил внимание на то, что в тренерском штабе у нас собраны перспективные белорусские тренеры – Константин Кольцов, Сергей Стась, Геннадий Лянго. Скоро объявим и имя нового тренера по вратарям.

«Динамо» преодолело кризис, долги частично погашены, частично будут погашены в ближайшее время. Тут мы проблем не видим. Что касается режима экономии, то ничего чрезвычайного в нём нет», — цитирует Шуневича официальный сайт клуба.