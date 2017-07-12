Хишир: в центре больше пространства для манёвра, там мне более комфортно

Швейцарский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, ставший первым номером драфта новичков НХЛ, рассказал, на какой игровой позиции чувствует себя более комфортно.



«Не то что я не могу играть на краю, но просто я чувствую себя более комфортно в центре. Игра в центре мне удаётся лучше, потому что центрфорвард оказывает большее влияние на игру в обороне. В первую очередь мне хочется улучшить игру в своей зоне, чтобы я больше помогал в качестве центрфорварда, а не крайнего. В центре есть больше пространства для манёвра», — цитирует Хишира официальный сайт лиги.

Хишир: в «Дэвилз» мне обеспечили место, но я ещё должен его завоевать