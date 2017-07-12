Кинг: Джиордано уделяет большое внимание благотворительности, рад за него

Президент корпорации Calgary Sports and Entertainment Кен Кинг прокомментировал получение Марком Джиордано приза Мухаммеда Али, который вручается за благотворительность.



«От имени владельцев клуба „Калгари Флэймз“ и всей команды я хотел бы поздравить Марка и его жену Лорен с этой уникальной наградой. Они уделяют очень много времени и сил благотворительности в Калгари, и я очень рад, что их имена упоминаются в одном ряду с самыми влиятельными спортсменами нашего поколения. Они останутся в истории клуба „Флэймз“ и нашего города», — цитирует Кинга официальный сайт лиги.

Джиордано: не думал, что моё имя будет стоять рядом с именем Мохаммеда Али