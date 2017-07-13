Слэвин: хочу стать лидером «Каролины» и быть им долгое время

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Новое соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на семь лет, в среднем Слэвин будет получать около $ 5,3 млн в год.



«Будет ли у меня капитанская или ассистентская нашивка, это не слишком важно. Я все равно буду тем хоккеистом, которым являюсь. Не думаю, что наличие или отсутствие нашивки изменит мою игру или поведение в раздевалке. Я просто хочу стать лидером „Каролины“ и быть им долгое время», — цитирует игрока Sportsnet.

«Каролина» подписала семилетний контракт со Слэвином на $ 5,3 млн в год