Лукин: «Локомотив» сделал Локтионову предложение, но ответа не было

Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин прокомментировал решение форварда Андрея Локтионова отправиться на пробный контракт в клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».



«Андрей должен сам определиться, где хочет играть. Мы сделали согласно регламенту предложение, которое хоккейный клуб «Локомотив» считает приемлемым. На данный момент ответа не было. Мы общались с ним и агентом на ранней стадии переговоров», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



В сезоне-2016/17 на счету Локтионова было 27 очков в 58 матчах регулярного чемпионата и 12 очков в 15 матчах плей-офф.



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Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»