Бут: Локтионов может сыграть на любой позиции, «Локомотив» хотел его сохранить

Бывший нападающий «Локомотива» Антон Бут рассказал о возможностях и перспективах Андрея Локтионова в НХЛ.



«Локтионов — хороший центральный нападающий, который может сыграть на любой позиции, дай бог, чтобы у него в «Лос-Анджелесе» всё сложилось и он там смог заиграть. Касательно его контракта с «Локомотивом» ничего сказать не могу, раз он ушёл, значит это его решение, но думаю, что «Локомотив» хотел бы сохранить Андрея в своём составе, игроки такого уровня всегда нужны», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



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Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»