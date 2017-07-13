Курашев: тренерский штаб «Сочи» уже нашёл свою «химию»

Ассистент главного тренера «Сочи» Константин Курашев, отвечающий за работу с защитниками команды, рассказал, как проходит первый сбор, а также о планах на подготовку своих подопечных.



«Мы только проводим первый сбор. Очень интересно, плодотворно. Спасибо ребятам, что выполняют объём работ, работают профессионально, с большой отдачей. Познакомились с тренерским штабом. В этом составе я единственный новый человек, потому что все остальные мои коллеги раньше работали вместе в разных клубах, в этом плане они знакомы друг с другом. Мне приятно, что они меня приняли, у нас завязались хорошие отношения и мне кажется, что за этот сбор мы уже нашли важное для тренеров взаимопонимание, такую «химию». Я буду отвечать в клубе за защитников, потихоньку знакомлюсь с игроками. Уже с большим количеством игроков получилось познакомиться. Всё идет хорошо, так, как мы себе планировали и представляли.



Плюс в том, что у нас есть опытные игроки, которые должны быть в любой команде. И у нас есть очень хорошие перспективные молодые игроки. Я надеюсь, что у нас получится создать из них именно команду. Знаете, команда – это как игра в пазлы. Надо подобрать всё так, чтобы игроки друг другу подходили, чтобы получилась картинка. Нужно, чтобы игроки хорошо друг друга понимали. Хорошее сочетание опыта и молодости – это интересно и перспективно. Я не заметил, что у нас в команде есть какие-то группы – ветераны, молодые. Такого нет. Пока я не могу сделать какие-то выводы, насчёт подготовки игроков. У меня есть информация из моих источников и мне получилось поговорить с молодыми ребятами, я чувствую, что они горят желанием, что они хотят попасть в состав команды. Не хочу называть сейчас фамилии, но у меня был интересный разговор. Растут умные, молодые парни. Это очень приятно. С ними можно разговаривать не только о хоккее, но и другие темы затрагивать. Чувствую, что они тоже хотят показать максимальный результат в этом сезоне с нашим клубом», — отметил Курашев в интервью радиостанции «Спорт FM».

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