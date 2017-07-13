Минское «Динамо» подписало однолетний контракт со шведским вратарём Энротом

Минское «Динамо» объявило о подписании однолетнего одностороннего соглашения со шведским голкипером Юнасом Энротом, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Энрот принял участие в 6 матчах НХЛ в составе «Торонто Мэйпл Лифс», в которых его показатель надёжности составил 3,94, а процент отражённых бросков – 87,2. Завершал сезон Юнас в АХЛ, приняв участие в 18 матчах за «Сан-Диего Гуллс» (в том числе 10 встреч в плей-офф), его показатель надёжности в среднем составил 1,73, а процент отражённых бросков – 93,6.

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