Форвард «Нефтехимика» Брюле отправлен на дополнительный медосмотр

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Нефтехимика» Жильбер Брюле покинул предсезонный сбор команды в Финляндии, так как отправился на дополнительный медосмотр в Нижнекамск.

10 июля нижнекамская команда отбыла на сбор в Финляндию. 18 июля команда проведёт контрольный матч с «Трактором», а 22 июля — с ХК «Сочи».

В минувшем сезоне 30-летний Брюле провёл 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 41 (18+23) очко. «Нефтехимик» занял 10-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.