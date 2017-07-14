Муршак: пришло время оживить эмоции, в «Торпедо» всё сложится отлично

Новичок «Торпедо» форвард Ян Муршак поделился эмоциями от перехода в нижегородскую команду и вспомнил о выступлении в НХЛ.



«Я счастлив остаться в КХЛ, с которой связал свою судьбу ещё в 2013 году. Выступая здесь, я несколько раз был крайне близок к завоеванию Кубка Гагарина, но, увы, чего-то не хватало. После четырёх лет в Москве пришло время сменить команду, для того, чтобы оживить эмоции, получить новую мотивацию. Уверен, что в «Торпедо» всё сложится отлично. Прекрасно помню игры против «Торпедо» в плей-офф сезона 2015-2016 годов. Это была одна из самых сложных серий, в которой мне доводилось принимать участие. Она забрала массу не только физических, но и эмоциональных сил. Ведь в Нижнем Новгороде не только играют, но и болеют великолепно.



В «Детройте» было сложно, но очень полезно выступать плечом к плечу с настоящими легендами мирового хоккея. Игра с ними в одной команде придавала уверенность, которая может пригодиться любому спортсмену. Увы, травмы не позволили мне взять всё возможное от выступлений в НХЛ. Тем не менее опыт я получил отличный. Никлас Лидстрём даже на фоне «Детройта» того времени выделялся невероятным профессионализмом. Он уделял максимальное внимание всему, и для него не было мелочей. В команде Никласа называли «Мистер Идеальность». У него действительно было чему поучиться в этом плане", — рассказал Муршак.

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Видео также доступно на официальном канале клуба в YouTube.