Жайлауов: цель — Кубок Братины

Нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Талгат Жайлауов поделился ожиданиями от сезона-2017/18. Хоккеист провёл 372 матча за «Барыс» в КХЛ и набрал в них 166 очков.

«Цели? Однозначно это Кубок Братины. Сезон будет длинным. Надо готовиться. Мы собрались, провели в Мичурино плодотворные сборы. Этап такой, что надо потерпеть, стиснув зубы, работать.

В Усть-Каменогорске отличная публика, команда собралась хорошая, приятно было в ней находиться, играть за свой родной клуб. Конечно, задачи не выполнили в конце сезона, но у нас есть ещё один шанс, постараемся дойти до финала. В последнее время у «Торпедо» высокие задачи. Костяк практически тот же остался. Много ребят молодых, свежая кровь. Вольются в команду, и всё нормально будет.

Сборная Казахстана? Последнее время не вызывают. Буду ждать момента. Как вызовут, буду играть за Казахстан», — цитирует хоккеиста «Шайба.kz».