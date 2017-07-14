Путин подарил Овечкину и Шубской на свадьбу чайный сервиз

Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил форварду «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александру Овечкину и модели Анастасии Шубской на свадьбу чайный сервиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Шубская 8 июля провели свадебную церемонию в честь бракосочетания. Они устроили для друзей и родственников торжество в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Овечкин и Шубская расписались в ЗАГСе в августе 2016 года.