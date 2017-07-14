Светлов: Казионов может стать лидером «Динамо», состав у бело-голубых нормальный

Олимпийский чемпион и чемпион мираСергей Светлов оценил перспективы московского «Динамо» в новом сезоне и переход Дмитрия Казионова.

«Динамо» М подписало контракты с Анисиным, Казионовым и ещё 25 игроками

«Состав нормальный, много молодых ребят из «Динамо-Балашиха». Есть и ветераны неплохие, которые и Кубок Гагарина выигрывали. Есть мастерство, опыт и молодость. Команда бело-голубых в прошлом сезоне в ВХЛ выиграла Кубок Братины. Перспективная молодёжь теперь есть у «Динамо». Кроме того, перешёл из «Магнитки» Дмитрий Казионов, который может стать лидером команды», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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