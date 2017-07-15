Жайлауов: хорошо, что «Барыс» привлекает молодёжь, пусть набьют шишки

Нападающий усть-каменогорского «Торпедо Талгат Жайлауов после победы в товарищеском матче с „Барысом“ (6:2) поделился мнением об изменениях в составе астанинской команды.



»Как говорится, победил сильнейший. Начали на равных, но потом мастерство хоккеистов нашей команды сыграло свою роль. Всё-таки у нас в составе много опытных игроков, а у «Барыса» же вышла только молодёжь.



Но это хорошо, что привлекают молодёжь. Рано или поздно это должно было случиться. Они сейчас обкатаются, набьют шишки, и в будущем для сборной Казахстана и «Барыса» всё будет только на пользу", — цитирует Жайлауова Шайба. kz.

«Барыс» уступил «Торпедо» У-К в первом матче межсезонья-2017