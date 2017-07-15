Аболс: «Лада» не отказалась бы ещё от пары предсезонных игр

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс поделился мнением о предсезонных планах клуба.



«Надеюсь, что небольшое количество товарищеских матчей в межсезонье не станет проблемой для „Лады“, но я бы не отказался ещё от пары контрольных игр. Они сорвались по независящим от нас причинам. Были договорённости на два матча с рижским „Динамо“ и одну с „Сибирью“, но у этих клубов изменились планы и они отказались. В Латвии мы сыграем с „Торосом“ и „СКА-Невой“. Мы планируем, что все игроки, которые сейчас работают с командой, поедут в Латвию», — цитирует Аболса «Р-Спорт».

Галиев выбрал «Ак Барс», а Гусев продлил контракт со СКА «Барыс» крупно проиграл в стартовом матче предсезонки, Станислав Галиев выбрал «Ак Барс», Мозякин оправился от травмы — в итогах дня.