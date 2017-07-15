Барзал: в прошлом году, возможно, на меня напала звёздная болезнь

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал рассказал о своих планах на предстоящий сезон.



«В прошлом году, возможно, на меня напала звёздная болезнь. Я играл против Бэкстрёма, Овечкина и парней, подобных им. В этом году я просто хочу стать частью команды, просто чувствовать, что я в ней и что я могу играть рядом с этими хоккеистами. Но матчи в НХЛ — это было что-то невероятное. Просто видеть этих парней каждый день, встречаться с ними. Это отличные ребята, они очень много работают. Они в НХЛ не просто так, и тогда я увидел, почему.



Сезон в WHL получился успешным, я узнал, что такое побеждать. Пройти длинную дистанцию плей-офф было очень хорошо для уверенности в себе, а также для моего будущего. Сначала было очень трудно возвращаться после перерыва в выступлениях, это было не очень здорово для моего развития. Теперь же, буду ли я в «Айлендерс» или в «Бриджпорте», всегда хочется добраться до плей-офф и дойти как можно дальше», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.