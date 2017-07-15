Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хишир близок к подписанию контракта новичка с «Нью-Джерси»

15 июля 2017, суббота. 20:08. Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рой Шеро сообщил, что в ближайшее время может быть объявлено о подписании контракта новичка со швейцарским нападающим Нико Хиширом, ставшим первым номером драфта новичков НХЛ, о чём написал американский обозреватель Эндрю Гросс в своём «твиттере».

18-летний хоккеист, выступавший в прошлом сезоне за «Галифакс Мусхэдз», провёл 57 игр в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, набрав 86 очков (38 голов + 48 передач). Скауты «Нью-Джерси» дали молодому игроку крайне положительные оценки.

Первым номером драфта НХЛ — 2017 стал Нико Хишир, выбранный «Нью-Джерси»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Нико Хишир
Новости. Хоккей
15 июля 2017, суббота
20:08 Хишир близок к подписанию контракта новичка с «Нью-Джерси»
19:27 Ячанов: Сорокину в прошлом сезоне чуть не хватило эмоционального запала
18:56 Кузнецов: Овечкин забьёт 50 голов за сезон, а лишний вес летом есть у всех
18:31 «Аризона» не хочет подписывать долгосрочный контракт с Дюклером
18:05 «Торпедо» отправилось на тренировочный сбор в Словению
17:49 «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим О`Брайеном
17:35 Гатиятулин: Францоуз дольше отдыхал из-за ЧМ, но приехал и готов к работе
17:14 Галиев: может, задержался в Америке, нужно было вернуться раньше
16:51 Аболс: «Лада» не отказалась бы ещё от пары предсезонных игр
16:20 Денисов: сегодня у минского «Динамо» не столько тренировка, сколько развлечение
15:55 Кессел: обмены в НХЛ — привычное дело, нормально восприму свой новый трейд
15:30 Есмантович: с Да Костой переговоров не ведём, атака ЦСКА укомплектована
14:56 Токкет: многие ждут, что я буду бить игроков «Аризоны» палкой
14:42 Товарищеские матчи ЦСКА с «Сибирью» закроют для зрителей
14:09 Палат: были мысли об арбитраже, но рад, что договорились без него
13:42 Коротков: интересно поработать с иностранным тренером, посмотреть на работу
13:11 Юниорская сборная U18 продолжает подготовку к сезону
12:46 Вайсфельд: была задача определиться по двум-трём позициям, кого везём на сборы
12:33 Гуськов: в своём выборе Гусев руководствовался тем, чтобы попасть на Олимпиаду
12:24 «Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию
11:57 Жайлауов: хорошо, что «Барыс» привлекает молодёжь, пусть набьют шишки
11:37 Нилл: Радулов — комбинация из Фёдорова и Дацюка, великолепный игрок
11:18 «Амур» подписал просмотровый контракт с вратарём из QMJHL
10:51 Мухометов: «Адмирал» рассчитывает на перезагрузку Кицына и внутренние резервы
10:29 Генменеджер «Питтсбурга»: на данный момент обмен Кессела не обсуждается
10:07 Мухометов: длинные серии — подспорье для «Адмирала», спасибо КХЛ за календарь
09:59 Фер: в баскетболе зарплаты выше, чем в хоккее, там игрок больше влияет на игру
09:35 Кинэн: Буре было легко тренировать, он знал, что нужны огромные усилия и жертвы
09:26 Жукенов: в Квебеке часто вспоминают Радулова, но мой ориентир — Дацюк
08:35 «Даллас» планирует вернуть Ничушкина в НХЛ в сезоне-2018/19
00:35 «Тампа-Бэй» переподписал контракт с форвардом Палатом на 5 лет за $ 26,5 млн
00:06 «Лос-Анджелес» продлил контракт с Бродзински на два года
14 июля 2017, пятница
23:19 «Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Некасом
22:58 «Бостон» продлил контракт с братом защитника «Нэшвилла» Пи Кей Суббэна
22:37 Гусев: в СКА хочу доказать, что нужен сборной России на Олимпиаде и ЧМ
22:01 Пуйо: по ходу сезона постараюсь завоевать место в основе «Питтсбурга»
21:14 «Лос-Анджелес» продлил контракт с Грэвелом на один год
20:49 Р. Ротенберг: при должном отношении к делу Гусев может стать большим хоккеистом
20:32 «Калгари» подписал двухлетний контракт с Лазаром на $ 1,9 млн
20:00 Форвард СКА Никита Гусев продлил контракт до конца сезона-2018/19
19:51 «Чикаго» подписал однолетний контракт с защитником Густафссоном
19:30 Быков о сокращении команд в КХЛ: так мы от многоэтажного дома дойдём до хрущёвки
18:55 Бывший защитник «Рейнджерс» Кляйн подписал однолетний контракт с «Цюрихом»
18:31 «Автомобилист» подписал контракты с форвардом Иониным и защитником Кобелевым
17:55 Корешков: «Барыс» здорово начал, но опыт игроков «Торпедо» сыграл свою роль
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017