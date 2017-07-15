Хишир близок к подписанию контракта новичка с «Нью-Джерси»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рой Шеро сообщил, что в ближайшее время может быть объявлено о подписании контракта новичка со швейцарским нападающим Нико Хиширом, ставшим первым номером драфта новичков НХЛ, о чём написал американский обозреватель Эндрю Гросс в своём «твиттере».



18-летний хоккеист, выступавший в прошлом сезоне за «Галифакс Мусхэдз», провёл 57 игр в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, набрав 86 очков (38 голов + 48 передач). Скауты «Нью-Джерси» дали молодому игроку крайне положительные оценки.

Первым номером драфта НХЛ — 2017 стал Нико Хишир, выбранный «Нью-Джерси»