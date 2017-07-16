Стивенс: хотим, чтобы Тарджон оценил игру «Кингз» с точки зрения нападения

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс прокомментировал приглашение Пьера Тарджона в тренерский штаб. Он будет отвечать за игру в нападении.



«Мы пока не знаем, будет ли он на скамейке. Я вообще не знал Пьера, но его кандидатуру предложили Люк Робитайл и Роб Блэйк. Он был талантливым игроком и всегда системно мыслил. Мне не нужно, чтобы другие тренеры были похожи на меня. Пьер хорошо понимает психологию молодых игроков.



У нас очень много разной информации об игре команды. Мы хотим, чтобы Пьер оценил её с точки зрения атакующих действий, посмотрел, что действительно важно. Он может помочь нам. Мы не делали достаточно в средней зоне, чтобы обеспечивать быстрый переход из обороны в атаку и создание моментов. На этом мы будем акцентировать внимание», – цитирует тренера Sportsnet.

Тарджон назначен ассистентом главного тренера «Лос-Анджелеса»