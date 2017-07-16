Фридман: заинтересованные команды ещё могут прощупать почву для обмена Дюшейна

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман выразил мнение, что в истории с обменом нападающего Мэтта Дюшейна из «Колорадо Эвеланш» рано ставить точку.



«Когда Мэтт Дюшейн не был обменян 1 июля, все поспешили сделать глубокий вдох. Все понимают, что он может начать следующий сезон в «Колорадо».



Но помните вот о чём: ассистент генменеджера клуба Крис Макфарленд работал в «Коламбусе» со Скоттом Хаусоном в 2012 году. Тогда они обменяли Рика Нэша 20 июля. Иногда чьи-то поступки в прошлом могут помочь предсказать будущее. И я не удивлюсь, если заинтересованные команды («Бостон», «Коламбус», «Нэшвилл», «Питтсбург», возможно, «Калгари») снова попытаются прощупать почву для сделки», – написал Фридман.

Инсайдер: не удивлюсь, если «Питтсбург» сейчас интересуется Дюшейном