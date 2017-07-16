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Кессел: не думал, что смогу два раза подряд стать обладателем Кубка Стэнли

16 июля 2017, воскресенье. 15:22. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги, отметив, что не ожидал, что сумеет выиграть два Кубка Стэнли за два сезона.

«Я не думал, что смогу два раза подряд стать обладателем Кубка Стэнли, но нам это удалось. У нас отличная команда, и я надеюсь, что мы снова победим», — приводит слова Кессела официальный сайт лиги.

Кессел провёл в НХЛ 11 сезонов и набрал 649 (296+353) очков в 832 играх. Он выступал за «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Пингвинз». В течение девяти сезонов подряд нападающий забивал не менее 20 голов за чемпионат.

Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Фил Кессел
Новости. Хоккей
16 июля 2017, воскресенье
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