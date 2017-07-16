Макфи: «Вегас» подписал самых перспективных хоккеистов из своей системы

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал подписание контрактов с тремя хоккеистами из своей системы.Центрфорварды Коди Гласс и Ник Сузуки, а также защитник Эрик Браннстрем подписали стандартные трёхлетние контракты новичков.



«Мы рады объявить, что клуб „Голден Найтс“ подписал трёх самых перспективных хоккеистов из нашей системы. Коди, Ник и Эрик продемонстрировали выдающуюся технику и понимание хоккея на своём уровне. Мы ждём, что эти ребята и дальше будут работать над своим развитием и двигаться вперёд», — цитирует Макфи официальный сайт лиги.

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