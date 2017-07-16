Сузуки: выступление за новую команду лиги только вдохновляет

Нападающий Ник Сузуки, недавно подписавший контракт новичка с командой «Вегас Голден Найтс», рассказал, что для него значит возможность поиграть за новый клуб НХЛ.



«Давление из-за того, что „Вегас“ новая команда лиги? Не думаю, что это должно вызывать опасения. Это только вдохновляет. Если каждый из нас сумеет проявить себя, будет здорово», — приводит слова Сузуки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



17-летний Сузуки набрал 96 (45+51) очков в 65 матчах сезона OHL за «Оуэн Саунд». В плей-офф на его счету 23 (8+15) очка в 17 матчах.

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