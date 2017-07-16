Нападающий Сопанен не прошёл медосмотр и покинет «Куньлунь»

Финский нападающий Виле Сопанен, в конце мая подписавший контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», покинет клуб, сообщает Iltalehti. Как сообщается, 29-летний хоккеист не сумел пройти медицинское обследование.



«У Сопанена проблемы со здоровьем, он не сумел пройти медосмотр. Скорее всего, он покинет клуб», — сообщил представитель китайской команды.



Сопанен провёл сезон-2016/17 на родине за команду «Пеликанс». В 41 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (20+26) очков, в плей-офф он провёл 5 матчей и набрал в них 3 (1+2) очка.

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