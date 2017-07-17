Тянулин: 2 команды в НХЛ предлагали контракт, но я приехал на сборы в «Ак Барс»

Воспитанник казанского хоккея форвард Артур Тянулин, подписавший просмотровый контракт с «Ак Барсом», рассказал о причинах отказа просматриваться в НХЛ, а также о планах на будущее.



«Две команды в НХЛ предлагали контракт, «Монреаль» и «Аризона». Но я поехал на сборы с основной командой «Ак Барса», подписал просмотровый контракт. Рассчитываю закрепиться в Казани. В «Оттаве» предлагают быть оверэйджером – в следующем сезоне в лиге Онтарио смогут сыграть три игрока 1997 года рождения. Но хочется уже попробовать себя на взрослом уровне.



Сейчас для меня финансовые условия — не главное, нужно развиваться, играть на лучшем уровне, а финансы сами придут, если будешь играть на топ-уровне. Готов ли уехать в Европу? Думаю, готов. Главное – играть на высшем уровне и расти как хоккеист. Каковы шансы пробиться в основу «Ак Барса»? Шансы у всех примерно одинаковы. Конечно, кто-то поопытнее, уже проявил себя», — приводит слова Тянулина «Спорт Бизнес Online».

Форвард Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»