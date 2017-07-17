Салак: мне нравится Новосибирск, это русский Монреаль

Голкипер «Сибири» Александр Салак рассказал, как совершенствует русский язык, а также о том, насколько понимает русских людей и культуру.



«Не думаю, что говорю по-русски достаточно хорошо, чтобы давать интервью, но стараюсь говорить на этом языке с партнёрами по команде, и с каждым годом получается всё лучше. Надеюсь, через пару лет будет ещё лучше. Бывают ли моменты с языковыми трудностями? Конечно. Например, когда я шучу, проходит достаточно много времени, чтобы все поняли шутку, но я стараюсь совершенствовать язык. Вообще я должен уже гораздо лучше говорить по-русски, но вратари не так умны, как полевые игроки.



Если ли вещи, которые я не понимаю в русских? С каждым годом я понимаю всё лучше и самих людей здесь, и то, как они живут. В целом мне нравится Новосибирск. Это русский Монреаль. Болельщики всегда поддерживают нас. Даже когда мы проводим плохие игры, они не гудят. Если честно, я считаю это одним из лучших мест для хоккея. Я всё лучше чувствую местные традиции. То, как хоккей передаётся от деда к отцу, а от отца к сыну. Во многих местах хоккей – это просто занятие, а в Сибири – семья», — отметил Салак в интервью пресс-службе клуба.