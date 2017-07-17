Шалаев: «Авангард» предлагал Пивцакину 50-60 млн, но он хотел значительно больше

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал заявления защитника Никиты Пивцакина, который рассказал, что продлил контракт с ЦСКА из-за отсутствия выбора.



«Мы никогда не отвечаем на откровенную ложь, однако в этом случае считаем, что свою позицию нам заявить необходимо, поскольку произошло искажение фактов на грани оскорбления клуба и его руководителей. Мы предлагали Никите Пивцакину контракт на два года, за это время игрок получил бы 50-60 миллионов рублей — сейчас мы считаем возможным назвать эти цифры. Вряд ли кто-то скажет, что это необъективная оценка мастерства игрока. Но хоккеист и его агенты заявили нам, что хотят сумму значительно выше.

Тогда мы предложили Пивцакину выйти на рынок, чтобы именно рынок определил его настоящую цену. В итоге ни один клуб КХЛ не сделал Пивцакину предложение, и он действительно перешёл в ЦСКА на более низкий контракт, чем в „Авангарде“. Таковы фактические обстоятельства дела», — рассказали «Чемпионату» в пресс-службе омского клуба.

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