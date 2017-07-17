Витолиньш: видно, что Калинин готовился, он ни в чём не отстаёт на сборах СКА

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о ходе предсезонной подготовки команды.



«Сборы проходят довольно интенсивно, день начинаем уже с половины восьмого утра. Прорабатываем разный функционал к сезону. Вечером занимаемся в зале. Первые дни интенсивно занимались с тяжёлыми весами, на четвёртый день сделали небольшие тесты, потому что не все понимали свои способности в том же жиме лежа, подтягиваниях и так далее. Ребятам самим было интересно, сколько они могут выполнить. Сейчас уже переходим ко второй фазе – подключаем лёд вечером. Делим игроков на две группы – одна идёт на лёд, вторая в зал, затем меняем их. При этом в зале уже другая работа, больше на координацию, быстроту. Пока всё идёт по плану. Что касается бега – ребята укладываются в те результаты, которые мы от них требуем. Есть ребята после травм и операций, 5-6 человек, которые работают по индивидуальному плану. Всё под наблюдением, все работают.



Приехавшие из-за океана привыкли готовиться по-иному? По Серёже Калинину, например, видно, что он готовился – ни в чём не отстаёт, в беге один из лидеров, по штанге, да по всему практически. Возможно, сама подготовка другая, но игроки общаются между собой, думаю, узнают друг у друга, что будет. Да и в целом ребята приехали хорошо подготовленные к началу сборов», — цитирует Витолиньша пресс-служба клуба.

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