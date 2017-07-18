Сергеев: есть такой план – выстрелить, но всё покажет лёд

Защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев рассказал, как проходит предсезонная подготовка, а также о планах на новый сезон.



«Честно скажу, такая «предсезонка» — впервые в моей карьере. Например, год назад первые две недели тренировочного лагеря «Нефтехимика» у нас были целиком «земляными». Сейчас же все наоборот: в течение первого подготовительного цикла каждый день — две ледовые тренировки. Нагрузки высокие, в основном на ноги — «лесенки», бег плюс вело. Интересная методика, многие элементы которой, слышали, наш главный тренер Андрей Назаров взял из НХЛ. Лёд или земля? Тут двух мнений быть не может — подавляющее число игроков проголосует за ледовую подготовку. Ведь на льду нагрузки переносятся намного легче.



Есть такой план — выстрелить. Работаем очень серьёзно, но, повторюсь, всё покажет лёд. Да, у нас ушёл Кинрейд, игровое время в обороне немного освободилось, я вроде бы готов. Но в «Нефтехимике» много ребят, которые за эти минуты поспорят. Олимпийские игры? Если буду очень правильно и грамотно играть в клубе, то в сборной, уверен, обязательно заметят. Выиграв золото с «молодёжкой», конечно же, мечтаешь повторить этот путь и со взрослой командой. Тем более на Олимпиаде — главном турнире в мировом хоккее», — приводит слова Сергеева Russia-Hockey.

Защитник Сергеев перешёл в «Нефтехимик» транзитом через СКА