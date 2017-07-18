Гатиятулин: на финском сборе «Трактора» акцент будет на физическую подготовку

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в преддверии первого контрольного матча команды с «Нефтехимиком» рассказал о целях на тренировочный сбор в «Финляндии» и контрольные матчи в частности.



«В первую очередь – заложить фундамент на весь сезон, акцент будет сделан на физическую подготовку. Что касается контрольных матчей, через них мы будем наигрывать и находить сочетания звеньев, связки, с которыми мы начнём сезон. Ещё одна задача контрольных матчей – дать игровое время молодёжи, проверить ребят в противостоянии с соперниками уровня КХЛ. Для наших молодых игроков это будет хороший опыт», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

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