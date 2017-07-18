Величкин: 5-6 человек из системы «Магнитки» начнут сезон в составе «Зауралья»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» по хоккейной деятельности Геннадий Величкин рассказал, как именно будет проходить сотрудничество с курганским «Зауральем», которое официальной стало фарм-клубом «Магнитки».



«С Орском и командой «Южный Урал» мы сотрудничали много лет. Мы благодарны руководству орского клуба – Олегу Пивунову и Вадиму Подкопаеву за плодотворный период работы. Но сегодня у нас назрела необходимость решать новые задачи в развитии всей вертикали магнитогорской команды. Не все наши требования и просьбы могли быть удовлетворены в Орске. К тому же руководство курганской команды давно изъявляло желание сотрудничать с Магниткой. Все эти факторы помогли нам по-новому посмотреть на вариант хоккейного сотрудничества Магнитогорска и Кургана. На днях к нам приезжала делегация из Кургана, и мы подписали новое соглашение. Мы уже обговорили стратегию и планы совместной деятельности. В тренерском штабе «Зауралья» одним из помощников главного тренера будет работать Игорь Андросов. Именно он будет в большей степени курировать тех ребят, которые будут периодически приезжать играть в Курган на протяжении всего сезона. Наша основная команда не может вместить всех желающих и дать игровое время абсолютно всем молодым ребятам. А Высшая хоккейная лига – тоже интересный и упорный чемпионат, тоже приличный взрослый уровень. Эту школу мужского хоккея тоже надо пройти многим молодым ребятам. С точки зрения логистики нас тоже всё устраивает. Курган не так далеко географически от нас находится.



Уже совершенно точно могу сказать, что туда отправляется наш вратарь Артём Загидулин, на которого будут возлагаться в Кургане большие надежды, и появится постоянная игровая практика. Нет смысла Артёму ждать своей очереди, когда у нас есть Кошечкин и Самсонов. Это будет правильно, если у Загидулина будет постоянная игровая практика. Кроме вратаря мы отправили в Курган защитника Артёма Икамацких и нападающего Артура Болтанова. А после сборов в Германии мы ещё пару человек отправим играть в Курган. Таким образом, пять-шесть человек из системы магнитогорского «Металлурга» начнут сезон в составе «Зауралья», — приводит слова Величкина официальный сайт «Магнитки».

«Зауралье» стало новым фарм-клубом «Магнитки»