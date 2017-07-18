Дорион: комплектование «Оттавы» не закончилось, могут быть ещё сделки

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион рассказал, что комплектование команды продолжается, и не исключил новых сделок или обменов.



«Не бывает такого, чтобы работа закончилась. Подписание Пажо — последняя сделка, которую мы проведём этим летом? Я не хочу говорить „да“, потому что никогда не знаешь. Только утром я разговаривал с одним генеральным менеджером о возможном обмене. Всегда можно пойти таким путём.

Всегда есть ребята, которые ищут работу. Всегда есть возможность взять кого-то на просмотр в тренировочный лагерь. У нас достаточная глубина состава, учитывая молодых проспектов, которых уже можно привлекать к основной команде. Мы движемся в правильном направлении с теми ребятами, которые у нас есть, но комплектация состава никогда не заканчивается.

Состав нашей команды практически не изменился. По-моему, мы почти так же хороши, как были в прошлом сезоне, а тогда мы были в одном овертайме от выхода в финал Кубка Стэнли. Если у нас получится продолжить в том же духе, мы многим докажем, что они были неправы на наш счёт. Мало кто ставил на то, что мы попадём в плей-офф. В этом году наша цель не изменится — попасть в плей-офф и двигаться от этого", — цитирует Дориона Ottawa Citizen.