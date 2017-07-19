Бывший тренер Ягра: есть много хоккеистов, которые занимаются больше, чем Яромир

Мариан Йелинек, бывший тренер чешского хоккеиста Яромира Ягра, признался, что его подопечный не отличался повышенной работоспособностью и стремлением к активным тренировкам.



«Да, мы несколько раз проводили с ним вечерние тренировки, когда работали вместе. Пару раз он будил меня в час ночи, чтобы пойти потренироваться. Это было потому, что он чувствовал, что ему не нужно заниматься утром. Люди говорят, что Ягр так хорош, потому что много тренируется. Но я думаю, что есть много хоккеистов, которые занимаются больше, чем он», — приводит слова Йелинека iSport.