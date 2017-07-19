Экс-форвард «Сочи» Петерссон имеет предложения из Швеции, но хочет играть в КХЛ

Шведский нападающий Андре Петерссон имеет предложения от нескольких клубов шведского чемпионата, информирует Expressen. Как сообщается, сам хоккеист имеет желание продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.



В сезоне-2016/17 Петерссон выступал в Континентальной хоккейной лиге за ХК «Сочи». На счету хоккеиста 14 заброшенных шайб и 15 голевых передач в 39 матчах. Показатель полезности составил «+5». Всего на уровне КХЛ на счету форварда 146 матчей и 113 очков.



Петерссон провёл один матч в Национальной хоккейной лиге за «Оттава Сенаторз». В Американской хоккейной лиге на счету игрока 142 матча.

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