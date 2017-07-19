Московское «Динамо» подтвердило подписание Хиетанена, Бойда и Корягина

Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил новые контракты с защитниками Юусо Хиетаненом и Глебом Корягиным, а также с нападающим Дастином Бойдом, информирует официальный сайт общества «Динамо». Соглашения со всеми хоккеистами рассчитаны на два сезона.



Юусо Хиетанен в прошлом году стал лучшим защитником-бомбардиром, проведя в составе московского «Динамо» 66 матчей и набрав 33 очка с учётом плей-офф.



Глеб Корягин провёл сезон в Тольятти, где сыграл за местную «Ладу» 46 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности "+1".



Дастин Бойд всю свою карьеру в КХЛ провёл в «Барысе», набрав в прошлом сезоне 20 очков за 40 матчей с учётом плей-офф.



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Защитник Юусо Хиетанен подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»